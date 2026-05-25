Туристы из Северной Кореи попали в ДТП в Нижегородской области, а в Ленобласти предотвратили теракт на газовозе: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, — от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня — в нашем обзоре.
Белгородская область за прошедшую ночь дважды попала под ракетный обстрел. Мэр облцентра Валентин Демидов сообщил, что удар нанесли по мирным кварталам города и области. ВСУ атаковали офисные здания и объекты энергетической инфраструктуры.
Два подростка и двое взрослых погибли при атаке ВСУ в ДНР. По данным главы городской администрации Ивана Приходько, удар был нанесен беспилотниками на Калининский район Горловки. В итоге повреждены несколько жилых домов.
Рыбак запутался в сетях и утонул в Сахалинской области. Мужчина потерял равновесие и упал в воду. Выбраться самостоятельно из ловушки он не смог.
В Тульской области нашли тело убитой женщины и её покалеченных внучек. Пострадавших доставили в больницу, они находятся в тяжёлом состоянии. У них зафиксированы различные телесные повреждения, возбуждено уголовное дело.
Туристы из Северной Кореи попали в ДТП в Нижегородской области. Путешественники направлялась в Республику Татарстан. Автобус врезался в «Газель», выехал на встречную полосу и снес ограждение. Никто из пассажиров не пострадал.
Учитель музыкальной школы в Екатеринбурге занимался растлением малолетних. Мужчина совершил действия сексуального характера в отношении трёх несовершеннолетних. Как итог — 10 лет лишения свободы.
В Архангельской области шаровая молния попала в дом. Удар пришелся в двухквартирное деревянное строение. Молния прошла стену насквозь, повредив обшивку и внутреннюю часть.
Во Владимирской области нашли цветок-сокровище из Красной книги России. Природный инспектор во время рейда наткнулся на редчайший цветок — рябчик шахматный. В дикой природе это растение попадается крайне редко.
В Ленобласти предотвратили теракт на прибывшем из Бельгии танкере. Водолазы обнаружили посторонние предметы с признаками взрывных устройств. Они были примагничены в районе машинного отделения корабля.
Девушка погибла после падения со скалы в Иркутской области. Она встала на высокий выступ, чтобы сделать фотографию. При попытке спуститься произошел обвал грунта, девушка упала со скалы высотой около 100 метров.