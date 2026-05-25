«Садик Чайковского» посадили у фасада нижегородского театра оперы и балета

Вместе с нижегородскими поклонниками музыки театр совместно с фондом «Земля нижегородская» запустил благотворительный проект «Садик Чайковского», посвящённый памяти композитора. Они объединились, чтобы посадить саженцы растений, средства на которые были собраны сообща.
Теперь эти цветы будут расти, напоминая о том, как любовь к музыке, театру и творчеству Петра Ильича способна объединять людей. Авторы проекта уверены, что садик будет бережно хранить не только память о великом композиторе, но и атмосферу сегодняшнего дня: улыбки, разговоры, совместный труд и тепло человеческих сердец. А ещё — капсулу времени, которую заложили при посадке растений и договорились открыть через 50 лет. В ней — послания потомкам и частица любви к искусству.
«Мы оставили потомкам записки в капсуле времени и договорились через пятьдесят лет встретиться здесь снова. Довольно самонадеянное решение, конечно. Но без этой прекрасной человеческой самонадеянности не строятся ни театры, ни сады, ни судьбы. Пока наш сад выглядит совсем юным. Растения ещё маленькие, осторожные. Но мне почему-то совершенно не страшно за них. Они обязательно приживутся. Обязательно зацветут. И когда рядом с театром появятся первые настоящие шапки цветов, мы будем вспоминать всех вас — людей, которые однажды просто протянули руку помощи. Потому что театр способен объединять не только музыкой и спектаклями. Иногда ещё и надеждой», — поделился впечатлениями и.о. директора Нижегородского театра оперы и балета и один из активных участников проекта Эдуард Мусаханянц.
В итоге проект объединил музыку, природу и память о великом мастере, создавая новое пространство вдохновения для будущих поколений.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородцам представили новую версию знаменитой комедии «За двумя зайцами».