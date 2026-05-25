Какой сегодня праздник: День российского предпринимательства

День российского предпринимательства — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 26 мая. Он посвящён всем, кто ведёт предпринимательскую деятельность в России: владельцам малого, среднего и крупного бизнеса, индивидуальным предпринимателям и тем, кто только планирует открыть своё дело. Праздник был официально учреждён в 2007 году. Дата 26 мая выбрана не случайно: в этот день в 1988 году в СССР был принят Закон «О кооперации в СССР». Этот закон стал одним из первых шагов к возрождению предпринимательства в стране после длительного периода ограничений. В 1991 году Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность — индивидуально или с привлечением наёмных работников. По состоянию на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 4 639 196 индивидуальных предпринимателей. Это на 7,18% больше, чем годом ранее (на 30 января 2025 года их насчитывалось 4 328 500). Доходы россиян от предпринимательской деятельности в 2025 году составили 6,7 трлн рублей. Это на 28% больше, чем в 2024 году.
Всемирный день рыжих — неофициальный международный праздник, посвящённый людям с рыжим цветом волос. Его отмечают ежегодно 26 мая. У праздника несколько версий происхождения. По одной версии, его придумали две сестры, чтобы помочь рыжеволосым людям принимать себя, ценить свою внешность и жить в гармонии с собой. По другой версии, инициатором стал нидерландский художник Барт Ровенхорст. Он искал в городе Бреда рыжеволосую натурщицу для своего проекта и ожидал не более 10 моделей. Однако пришло 150 девушек. Участницам так понравилась встреча, что они решили проводить её ежегодно. Третья версия связывает появление праздника с американцем Стивеном Дугласом, который в начале 1980‑х годов создал Международный союз рыжих людей. Всемирного дня рыжих — объединить людей с рыжим цветом волос, поддержать их, помочь преодолеть стереотипы и насмешки, а также подчеркнуть красоту и уникальность рыжей внешности.
День хождения босиком — неофициальный праздник, посвящённый ходьбе без обуви. Цель Дня хождения босиком — напомнить о пользе ходьбы босыми ногами и дать возможность отдохнуть от обуви. Праздник призывает ощутить связь с природой, обратить внимание на здоровье стоп, испытать приятные ощущения от контакта с разными поверхностями: травой, песком, землёй, галькой и т. д. В национальном парке «Смоленское Поозерье» есть «Тропа босых» (в Аптекарском саду деревни Боровики). Она включает 16 разных поверхностей общей протяжённостью 120 метров. В День хождения босиком здесь нередко проводят бесплатные экскурсии и открытые дни для посетителей.