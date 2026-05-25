Какой сегодня праздник: День российского предпринимательства

День российского предпринимательства — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 26 мая. Он посвящён всем, кто ведёт предпринимательскую деятельность в России: владельцам малого, среднего и крупного бизнеса, индивидуальным предпринимателям и тем, кто только планирует открыть своё дело. Праздник был официально учреждён в 2007 году. Дата 26 мая выбрана не случайно: в этот день в 1988 году в СССР был принят Закон «О кооперации в СССР». Этот закон стал одним из первых шагов к возрождению предпринимательства в стране после длительного периода ограничений. В 1991 году Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» закрепил право граждан вести предпринимательскую деятельность — индивидуально или с привлечением наёмных работников. По состоянию на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 4 639 196 индивидуальных предпринимателей. Это на 7,18% больше, чем годом ранее (на 30 января 2025 года их насчитывалось 4 328 500). Доходы россиян от предпринимательской деятельности в 2025 году составили 6,7 трлн рублей. Это на 28% больше, чем в 2024 году.