«Аэрофлот»: билеты по «плоским тарифам» продают в разделе субсидированных ради удобства

В «Аэрофлота» утверждают, что продажа билетов по «плоскому» тарифу на дополнительные рейсы для жителей Калининградской области технически реализована в разделе «Субсидированные перевозки» для удобства. В компании добавили, что ограничений на число билетов по «плоским» тарифам не вводилось. Об этом говорится в ответе компании на запрос «Нового Калининграда».
«В этом разделе [»Субсидированные перевозки«] жители и студенты очной формы вузов региона могут удобно, за пару кликов подгрузить документы, которые подтверждают право на приоритетное оформление билета по “плоскому” тарифу. Оформить билет онлайн в этом разделе можно в любое время суток, не тратя время на посещение офлайновых точек продаж. Так мы обеспечиваем максимальную доступность “плоского” тарифа для этой категории пассажиров», — отмечается в ответе на запрос. Также в авиакомпании сообщили, что «в отличие от субсидированных перевозок, пассажиры могут оформлять билеты по “плоскому” тарифу без ограничений по количеству».
На вопрос, где будут продаваться субсидированные билеты в случае их появления в продаже, в «Аэрофлоте» не ответили.
Ранее читатели «Нового Калининграда» указали, что билеты по собственным «плоским тарифам» «Аэрофлота» продаются в разделе субсидированных. При этом «плоские тарифы» дороже субсидированных в 1,6 раза — 13000 ₽ против 7800 ₽
На прошлой неделе губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что «Аэрофлот» открывает дополнительные рейсы с билетами по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом, калининградцы смогут приобрести билеты в приоритетном порядке.
Плоский тариф — это фиксированная цена на авиабилет в экономклассе, которая не меняется в течение года, не зависит от сезона, спроса и даты покупки. Ранее стоимость билета по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом составляла 6800 ₽ по маршруту «Калининград — Москва», 11300 ₽ — при покупке билета в оба конца. С конца марта она выросла до 7900 ₽ в одну сторону и 13000 ₽ — туда и обратно. Стоимость льготного субсидированного билета составляет 3800 ₽ в один конец, 7600 ₽ — в оба конца. Однако у «Аэрофлота» в продаже их нет с начала 2026 года из-за отсутствия дополнительных финансовых средств, которые выделяются по линии Минтранса РФ.