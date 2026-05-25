«Аэрофлот»: билеты по «плоским тарифам» продают в разделе субсидированных ради удобства

Плоский тариф — это фиксированная цена на авиабилет в экономклассе, которая не меняется в течение года, не зависит от сезона, спроса и даты покупки. Ранее стоимость билета по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом составляла 6800 ₽ по маршруту «Калининград — Москва», 11300 ₽ — при покупке билета в оба конца. С конца марта она выросла до 7900 ₽ в одну сторону и 13000 ₽ — туда и обратно. Стоимость льготного субсидированного билета составляет 3800 ₽ в один конец, 7600 ₽ — в оба конца. Однако у «Аэрофлота» в продаже их нет с начала 2026 года из-за отсутствия дополнительных финансовых средств, которые выделяются по линии Минтранса РФ.