Al Hadath: Иран готов передать высокообогащенный уран Китаю

Иран в рамках переговоров с США заявил о готовности вывезти свои запасы высокообогащенного урана при условии, что тот будет передан Китаю. Тегеран стремятся получить гарантии от Пекина перед заключением соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.