Al Hadath: Иран готов передать высокообогащенный уран Китаю

Иран в рамках переговоров с США заявил о готовности вывезти свои запасы высокообогащенного урана при условии, что тот будет передан Китаю. Тегеран стремятся получить гарантии от Пекина перед заключением соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

Изначально Al Hadath, ссылаясь на пересмотренный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, сообщал о том, что Иран готов передать свой обогащенный уран России вместо США при соблюдении определенных условий. Также Иран настаивает на значительной роли Омана и Пакистана в урегулировании любых потенциальных конфликтов в районе Ормузского пролива.

Недавно США выдвинули Ирану условия для возобновления мирных переговоров. Среди них — требование к Тегерану вывезти и передать Вашингтону 400 килограммов урана. Считается, что большая часть существующих запасов обогащенного урана Ирана находится под обломками ядерного объекта в Исфахане, разрушенного США и Израилем в июне 2025 года.

