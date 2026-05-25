Нейросеть начали использовать для поисков пропавшей семьи Усольцевых

Для поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых начали использовать нейросеть. Об этом пишут «Известия».
С помощью дрона специалисты проводят съемку местности, после этого искусственный интеллект анализирует получившиеся фотографии. За первые два дня такой работы нейросеть проанализировала 13,5 тысячи фотографий, которые дроны сделали спустя 337 километров налетов.
— Фотограмметрия предполагает, что дрон выполняет съемку местности по заданным координатам: каждый кадр перекрывает соседние, в результате чего получается плотно отснятая поверхность, и каждый подозрительный объект зафиксирован с нескольких ракурсов, — отметила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
В поисковой операции применяется новейшее оборудование от Центра поиска пропавших людей Красноярского края — беспилотный комплекс, включающий в себя беспилотник DJI Matrice 400 и специально оборудованный автомобиль, который позволяет пилоту и специалисту-аналитику работать автономно до трех суток, говорится в материале.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.