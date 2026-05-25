Врач перечислил заболевания, при которых есть шашлык категорически противопоказано

Шашлык может быть не только праздничным блюдом, но и серьезной нагрузкой для организма. Врач-валеолог, терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, в каких случаях от него лучше отказаться. Об этом пишет NEWS.ru.
«Сочетание жирного, жареного и алкоголя вызывает обострение панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Это очень опасное заболевание, с ним бывает трудно справиться, возможны даже летальные исходы», — отметила Чернышова.
Также шашлык под запретом при желчнокаменной болезни и хроническом холецистите. Врач добавила, что при гастрите, язве, колитах и других воспалениях ЖКТ от шашлыка лучше полностью отказаться или обсудить питание с врачом.
Жареное мясо с корочкой сильно раздражает слизистую желудка и требует большого количества пищеварительных соков, что ухудшает состояние при обострениях.
Ранее руководитель Центра доказательной медицины Алексей Парамонов в беседе с KP.RU рассказал, что строгие «диетические столы», которые часто назначают при заболеваниях желудка, по данным исследований, не дают ожидаемого лечебного эффекта.