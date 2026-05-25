Автоэксперт Кадаков одобрил идею повышения скоростных лимитов на части трасс

В России все чаще обсуждают возможность повышения скоростных лимитов на некоторых автомагистралях. Инициаторы утверждают, что современные дороги соответствуют необходимым техническим требованиям, но ограничения скорости остаются на уровне прошлых десятилетий. В ближайшие годы планируется провести масштабный аудит транспортных артерий с использованием искусственного интеллекта.
Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к Марату Хуснуллину с предложением пересмотреть скоростные ограничения. По его мнению, современные автомобили стали безопаснее, но лимиты остались прежними. Шапарин считает их необоснованно заниженными и предлагает увеличить на некоторых участках после аудита дорог с помощью искусственного интеллекта.
Идею повышения скоростных ограничений поддержал и автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков. В комментарии для 360.ru он отметил, что в России уже есть трассы, которые позволяют движение со скоростью 110−120 км/ч, но при этом имеют ограничения в 90 км/ч.
Кадаков подчеркнул, что повышение скоростного лимита не приведет к тому, что все водители начнут ездить быстрее. Часть автомобилистов предпочтет более спокойное движение, чтобы избежать стресса и перегрузки автомобиля. Также стоит учитывать, что на высоких скоростях увеличивается расход топлива и износ шин. Психологическое состояние водителя также играет важную роль — не каждый человек может комфортно длительное время двигаться с высокой скоростью.
Эксперт отметил, что если установить нештрафуемый порог на низком уровне, это может привести к несправедливым штрафам для некоторых водителей.
Кадаков также подчеркнул, что для пересмотра скоростных ограничений можно использовать современные технологии. Например, службы, занимающиеся мониторингом движения транспорта и анализом нагрузки, могут предоставить необходимые данные для работы искусственного интеллекта. Однако, по мнению эксперта, ключевым моментом является запуск самого процесса пересмотра лимитов. Определение участков, где можно повысить скорость, может быть осуществлено с помощью различных технологий, но окончательное решение все равно остается за человеком.