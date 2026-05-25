В Ростовской области вечером 25 мая объявили ракетную опасность

В донском регионе жителей просят проследовать в укрытие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили ракетную опасность. Об этом жителям сообщили в РСЧС. Населению рекомендовали проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.

Спасатели Управления по делам ГО и ЧС донской столицы напомнили порядок действий при угрозе атаки БПЛА или ракетной опасности. Тем, кто находится в здании, нужно по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, но строго по лестнице — пользоваться лифтом нельзя. В квартире или в доме необходимо найти место без окон между несущих стен, как правило, в ванной комнате.

— Если же человек оказался в такой момент на улице, нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Тем, кто едет в этот момент в транспорте, нужно покинуть его или укрыться так, как сказано выше, — инструктируют спасатели.

После атаки и при обнаружении беспилотников, снарядов или их частей ни в коем случае ничего не трогать: нужно сразу же уйти подальше и сообщить о находке по телефону «112».

