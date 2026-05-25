Продюсер Дворцов: Козловский зарабатывает три-четыре миллиона рублей в день

Актер Данила Козловский может зарабатывать от трех до четырех миллионов рублей в обычный день, а на частных мероприятиях и корпоративах его гонорар достигает семь миллионов рублей. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.
Он уточнил, что, несмотря на внушительные суммы, Козловский сосредоточен в первую очередь на творчестве, так что на частных мероприятиях появляется нечасто. Итоговый гонорар артиста зависит от множества факторов, включая заказчика, специфику проекта и количество съемочных дней.
— На сегодняшний день, по нашим расценкам, гонорары актера зависят от множества факторов: от заказчиков, места и роли, участия в проекте, количества смен, — передает слова Дворцова Woman.ru.
Недавно актриса Ольга Зуева обратилась в суд Москвы с иском о взыскании алиментов с бывшего возлюбленного, Данилы Козловского. У пары есть дочь Ода-Валентина.
Недавно Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. У пары родился сын. Малыша назвали Лео. Долгое время актеры официально не подтверждали своих отношений, но со временем поклонникам стало понятно, что они точно вместе.