Психолог рассказала, к чему может привести круглосуточная продуктивность

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Круглосуточная продуктивность может привести к выгоранию, тревоге и депрессии, рассказала психолог Анна Старченко.
«Успевать все» превращает отдых в слабость, а занятость — в показатель успешности. Но стремление быть продуктивным 24/7 ведет к выгоранию, тревоге и депрессии", — сказала Старченко NEWS.ru.
По словам психолога, мозг не способен долго работать с высокой концентрацией без перерывов, из-за чего уровень мотивации и удовольствия от жизни падает.
По мнению Старченко, опасно привязывать самооценку к продуктивности, так как тогда достижения не радуют, а отдых кажется потерей времени.
«Советую завести дневник “недостижений”. Каждый вечер записывайте не сделанное, а то, что порадовало: вкусный завтрак, разговор с другом, красивый закат. Главные правила баланса: планировать не только задачи, но и восстановление, отслеживать уровень усталости, делить большие цели на маленькие шаги», — заключила эксперт.