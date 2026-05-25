Татьяна Ким назвала белорусский бренд одежды, который наторговал на миллиард через Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, какие товары белорусского производства пользуются наибольшим спросом на площадке, пишет mlyn.by.
25 мая в Минске состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина с основательницей и гендиректором Wildberries Татьяной Ким. Она отметила, что на площадке предлагается большой ассортимент товаров.
— Думаю, все, что производится в Беларуси, продается через площадку, — сказала Татьяна Ким. — Может быть, за исключением товаров, которые не подлежат длительному хранению, либо требуют особого температурного режима.
Татьяна Ким подчеркнула, что есть вещи, которые нужно лучше позиционировать. Этим займется «Платформа роста». В этот проект уже вошли 78 белорусских брендов.
— Там есть два парня, они сделали прикольный бренд. Сейчас не вспомню его название, но это слово «свитер» по-белорусски. Ребята рассказали, что оборот уже перевалил за миллиард рублей. Я считаю, что это очень классная история для предпринимателей, — сказала Татьяна Ким.
В правительстве Беларуси сообщили, что общий объем продаж белорусских селлеров за 2025 год приблизился к 3,9 миллиардам рублей. Почти половина — товары белорусского производства. Их экспорт через площадку вырос почти в 5 раз за год.
