Что строго запрещено на Лукерью Комарницу, 26 мая 2026 года

Сварите гречневую кашу или испеките гречишные блины. Это не только полезно, но и дань древней традиции. Считается, что гречка в этот день приносит удачу и здоровье.

Источник: АиФ Волгоград

В светском календаре 26 мая неожиданным образом пересеклись бизнес и генетика.

День российского предпринимательства — о смелости открывать своё дело, рисковать и создавать рабочие места.

Всемирный день рыжих — о людях с огненными волосами, которые веками были то прокляты, то обожествлены.

Один праздник — про экономику, другой — про исключительность. Но оба — про тех, кто не боится выделяться.

Бизнес как стиль жизни.

26 мая в России отмечают День предпринимателя. Праздник молодой — он появился в 2007 году, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Дату выбрали не случайно: в этот день в 1991 году был принят закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности», который положил конец государственной монополии и разрешил частный бизнес.

До 1991 года предпринимательство в СССР было уголовно наказуемым. Теневики, цеховики, фарцовщики — все они рисковали сроками. Перестройка и закон 1991 года открыли шлюзы: кооперативы, малые предприятия, первые миллионеры в спортивных костюмах и джинсах. Честное предпринимательство тогда только училось ходить.

Сегодня в России зарегистрировано более 6 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса. Они создают около 20% ВВП страны и дают работу 25 миллионам человек.

Главный девиз всех истинных предпринимателей и этого дня — «Смелость быть свободным». В мае по всей стране проходят форумы, конкурсы стартапов и бесплатные лекции для начинающих бизнесменов. И, конечно, самозанятые, ИП и владельцы ООО пьют кофе с коллегами, жалуются на проверки и мечтают о снижении налогов.

Солнечные люди.

Второй праздник — Всемирный день рыжих. Тут с фактами сложнее: Всемирный день рыжеволосых часто привязывают к концу мая — началу июня, и 26 мая регулярно фигурирует в лентах соцсетей как дата единения «огненных» людей против стереотипов.

Рыжие — всего 1−2% населения планеты. Самый высокий процент в Шотландии и Ирландии — там до 13% населения рыжеют. В России рыжих меньше — около 2−4%, но в Удмуртии, например, их аномально много из-за генетических мутаций финно-угорских предков.

На протяжении истории рыжим доставалось. В Средневековье их считали детьми дьявола, ведьмами и вампирами. Томас Эдисон называл рыжих «морально ущербными», а нацистская Германия планировала стерилизовать людей с рыжими волосами наравне с евреями. Сегодня стереотипы смягчились, но живучи: про «бешеный нрав», повышенную чувствительность к боли и даже вымирание рыжих.

Научные факты: ген MC1R, отвечающий за рыжий цвет, рецессивен, при этом он же связан с выработкой меланина. Рыжие действительно чаще страдают от меланомы, медленнее приходят в себя после наркоза и лучше усваивают витамин D при слабом освещении. Однако версии о полном исчезновении гена — миф.

Отличаться от большинства.

Как отмечают? Люди красят волосы в оранжевый, устраивают флешмобы на тему «рыжих красавиц» и просто поддерживают друг друга. Праздник — напоминание: отличаться от большинства — не повод для травли, а повод для гордости. К тому же, как шутят сами рыжие: «нас мало, но на нас держится баланс яркости в этом мире».

Предприниматель и рыжий — кажется, ничего общего. Но и тот и другой — про инаковость, про умение идти против системы. Предприниматель в советское время был почти преступником, рыжий в Средневековье — почти еретиком. Сегодня и того и другого общество приняло, но осадок от стигмы остался.

Так что 26 мая — день, чтобы оценить смелость бизнесмена, открывшего пекарню в спальном районе, и улыбнуться рыжему прохожему — не потому, что он рыжий, а потому что он человек. Бизнес и цвет волос не выбирают. Но и тем и другим можно гордиться.

Комарница, Гречишница, Лукошница.

В церковном календаре это день памяти мученицы Гликерии Ираклийской, христианской святой II века. Она была дочерью римского градоначальника и, рано лишившись родителей, обратилась в христианство и посещала храм ежедневно.

Когда император Антонин приказал всем жителям поклониться идолу Зевса, Гликерия открыто обличила язычников, после чего статуя Зевса рухнула и рассыпалась. Её подвергли жестоким мучениям: бросали в раскалённую печь, но огонь погас; содрали кожу с головы; бросили в темницу на острые камни, но ангел исцелил её раны. Наконец, её отдали на растерзание зверям — львица смиренно лизала ей ноги, а вторая умертвила, но не растерзала.

На Руси святую стали называть привычным слуху именем — Лукерья, и прозвали ее Комарницей, Гречишницей и Лукошницей.

День комаров и судьбоносных примет.

Комарница — это день комаров, гречихи и судьбоносных примет.

Этот день наши предки ждали с особым вниманием к природе. Считалось, что именно с 26 мая начинается массовое появление комаров — верный признак того, что наступило настоящее тёплое лето. Крестьяне говорили: «Комары на Лукерью — тепло принесли».

Другое название — «Гречишница» — связано с тем, что в этот день начинали сеять гречиху. Эта культура была важна не только как пища, но и как корм для скота и источник гречишного мёда — одного из самых ценных.

В переводе с греческого имя Гликерия означает «сладкая». В народе её прозвали «Лукошницей», потому что женщины носили в лукошках обед в поле мужчинам, работающим от зари до зари.

Главным делом этого дня был сев ранней гречихи, которую называли «маевкой». Считалось, что любое растение, посаженное 26 мая, даст хороший урожай.

В этот день хозяйки обязательно угощали домочадцев гречневой кашей и блинами с гречишным мёдом. Верили, что употребление этих продуктов в праздник приносит удачу и укрепляет здоровье.

Заговоры 26 мая.

Также в этот день читали специальные заговоры на здоровье зубов — по поверьям, после этого о зубной боли можно было забыть на целый год.

На Лукерью внимательно следили за комарами и мошками — это было главное «гадание» на урожай:

много комаров — к богатому урожаю ягод и овса;

много мошек — к обильному урожаю грибов;

мало комаров — к засушливому концу мая и плохому урожаю овса;

крупные комары — к удачному и плодородному году.

Тщательно следили в этот день за чистотой в доме и чистотой.. расчесок!

На Лукерью было важно убрать дом, вымести весь сор из углов и избавиться от ненужных вещей до захода солнца.

А представительницам слабого пола настойчиво рекомендовалось тщательно очищать расчёски от выпавших волос. Верили, что оставленные на расчёске волосы могут привести к скандалам и ссорам в семье.

Поверья на Лукерью.

Чтобы защититься от комаров, крестьяне развешивали у окон и дверей пучки полыни и пижмы — считалось, что их запах отпугивает насекомых. Также жгли ветки можжевельника или сосны, чтобы очистить воздух.

На этот день у наших предков существовало удивительное поверье: если в доме был больной, окна и двери специально оставляли открытыми, надеясь, что комары высосут недуг вместе с кровью. Поэтому насекомых в этот день не убивали, несмотря на причиняемый дискомфорт.

Что можно и что нужно было делать 26 мая:

Сеять гречиху и заниматься огородом — посаженное в этот день даст хороший урожай.

Готовить и есть гречневую кашу, гречишные блины — для здоровья и удачи.

Случайно упасть в воду — считалось, что это избавит от многих болезней.

Собирать лекарственные травы — в этот день они обладают особой целебной силой.

Провести уборку в доме, избавиться от хлама — до захода солнца.

Тщательно очистить расчёски от волос — чтобы избежать ссор.

Помириться с близкими, забыть старые обиды — день располагал к примирению.

Запреты 26 мая: тёмное не носить.

Чего категорически нельзя было делать 26 мая:

Плакать — главный запрет дня, даже слёзы радости могли привлечь большие неприятности.

Убивать комаров — считалось, что это приведёт к ещё большему их размножению.

Смотреться в зеркало при выходе из дома — чтобы не стать жертвой нечистой силы.

Свататься и играть свадьбы — брак будет недолговечным.

Оставлять волосы на расчёске — к скандалам в семье.

Начинать новые важные дела, переезжать, увольняться — всё может пойти не так.

Бить посуду — к несчастью.

Отдавать свои вещи кому-либо — вместе с вещью можно отдать удачу и благополучие.

Тратить много денег — к безденежью.

Носить тёмную одежду — комары особенно активно кусают тех, кто одет в чёрное.

Одним словом, 26 мая — это день, когда назойливые насекомые становятся долгожданными вестниками будущего урожая.

Центральное место занимает культ святой Гликерии, чья мученическая история отражает идею стойкости и веры. В народной традиции этот день пронизан аграрной магией: посев гречихи «маевки» — символ надежды на сытую зиму, гречневое застолье — способ «закрепить» удачу. Приметы о комарах — яркий пример народной фенологии, где по поведению насекомых предсказывали погоду и урожай на месяцы вперёд.

«Комариная терапия» (лечение болезней через укусы комаров) — архаичный обряд народной медицины, основанный на вере в очищение крови. Многочисленные запреты (на слёзы, на убийство комаров, на сватовство, на волосы на расчёске, на тёмную одежду) направлены на сохранение удачи и семейного благополучия, а также на защиту от нечистой силы, которая, по поверьям, активизируется в этот день.

Как прожить 26 мая: не начинайте важных дел.

Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:

1. Сварите гречневую кашу или испеките гречишные блины. Это не только полезно, но и дань древней традиции. Считается, что гречка в этот день приносит удачу и здоровье.

2. Не убивайте комаров (хотя бы сегодня). Забавный, но легко соблюдаемый запрет. Просто выпустите насекомое на улицу или используйте натуральные репелленты — полынь и пижму.

3. Разберите расчёски и волосы. Тщательно очистите расчёски, щётки для волос, уберите выпавшие волосы. По примете, это помогает избежать ссор в семье.

4. Проведите лёгкую уборку в доме. Избавьтесь от ненужного хлама до захода солнца — по поверью, это очищает пространство для нового.

5. Не плачьте и не ссорьтесь. Постарайтесь провести день в позитивном настроении. Древнее поверье гласит: слёзы на Лукерью привлекают беды.

6. Не начинайте важных дел. Отложите переезд, увольнение, смену работы или крупные покупки — день считается неблагоприятным для рискованных начинаний.

7. Понаблюдайте за насекомыми и птицами. Много комаров — к ягодному лету, много мошек — к грибам. Ласточки низко — к дождю, высоко — к теплу. Это развивает наблюдательность и чувство связи с природой.

8. Не носите тёмную одежду. Следуя древнему наблюдению, что комары активнее на чёрном, выберите светлые тона — и от насекомых защита, и к приметам прикосновение.

Народные приметы на 26 мая:

Много комаров — к богатому урожаю ягод и овса.

Много мошек — к урожаю грибов.

Мало комаров — к засушливому лету и плохому урожаю овса.

Муха в суп попала — к подарку от судьбы.

Паук сплёл паутину в доме — к хорошим новостям.

Бабочка залетела в дом — к несчастью.

Ласточки и стрижи летают высоко — к теплу и хорошей погоде.

Ласточки низко летают — к дождю.

Звёздное небо — к щедрому урожаю.