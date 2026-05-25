«Милан» уволил главного тренера Аллегри

В середине апреля сразу несколько итальянских изданий, включая La Gazzetta dello Sport, называли Аллегри одним из фаворитов на должность главного тренера сборной Италии. Национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, который стартует 11 июня. Она пропустит мировое первенство в третий раз подряд. После завершения отборочного цикла федерация футбола страны расторгла контракт с возглавлявшим сборную Дженнаро Гаттузо.