СК исключил некоторые версии исчезновения Усольцевых

Версии о побеге или похищении семьи Усольцевых, пропавших во время туристического похода в Красноярском крае в сентябре 2025 года, не подтвердились. Об этом РИА Новости сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе расследования правоохранителями проверялись различные версии: побег, похищение, несчастный случай и иные преступления против членов семьи.

«Версии о побеге и похищении с учетом собранных доказательств не нашли своего подтверждения», — сообщили в ведомстве.

По словам представителя СК, следствие планомерно изучает две оставшиеся версии произошедшего.

Супруги Усольцевых, вместе с пятилетней дочкой, пропали в конце сентября 2025 года во время похода в районе красноярского поселка Кутурчин. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай остается основной версией следствия. Активные поиски завершились 12 октября и перешли в режим точечных операций спасателей.

Ранее в Следкоме опровергли данные об активности телефонов Усольцевых.

