Стало известно, кто сыграет Терешкову в новом фильме: роль исполнит дочь вице-премьера Мантурова

Леонела Мантурова сыграет роль Валентины Терешковой в исторической драме «Чайка».

Леонела Мантурова, дочь вице-премьера России Дениса Мантурова, сыграет главную боль в исторической драме «Чайка». Картина будет посвящена биографии первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой.

Как сообщает пресс-служба компании «Атмосфера кино», в Москве уже стартовали съемки картины. Режиссером выступает российский сценарист Антон Мегердичев.

«Наш фильм о том, как подвиги многих людей воплотились в известный всему миру исторический полет Валентины Терешковой на космическом корабле “Восток-6”, — рассказал режиссер.

Создатели картины вели работу над подготовкой к съемкам при активном участии самой Валентины Терешковой и ее семьи. Поддержку в разработке фильма также оказывает госкорпорация Роскосмос. Съемочной группе дали доступ к архивам, в которых содержатся ранее не публиковавшиеся материалы о подготовке и ходе полета Терешковой в космос.

Напомним, что 6 марта 2026 года первой в мире женщине-космонавту исполнилось 89 лет. В 1963 году Терешкова, имеющая позывной «Чайка», провела почти трое суток на корабле «Восток-6», облетев Землю 48 раз.

