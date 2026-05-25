Белка, выхухоль или чайка: волгоградцы выбирают символ фестиваля #ТриЧетыре

Идея создания символа была предложена организаторами ежегодного мероприятия еще в апреле текущего года. По итогам экспертной оценки жюри выбрало 10 самых ярких персонажей. Среди них белка, лошадь, осетр, выхухоль, суслик, чайка, заяц, коза, орел и сайгак. Отдать свое предпочтение кому-то из них может любой желающий. На текущий момент со своими предпочтениями определились уже больше двух тысяч человек. У остальных на выбор остается чуть меньше недели — голосование продлится до 1 июня.