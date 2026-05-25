Задержанного в Чехии митрополита Илариона допрашивают более шести часов

Митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева), задержанного в Чехии, силовики допрашивают больше шести часов. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале священнослужителя.
«По имеющейся у редакции информации, допрос митрополита Илариона в Чехии продолжается уже более шести часов», — говорится в публикации.
В редакции уточнили, что допрос начался в 10:30 (в 9:30 по Москве) 25 мая и длится до сих пор без перерыва.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита РПЦ и прекращения сфабрикованного разбирательства. МИД РФ вызовет главу чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством властей Чехии.
Кроме того, Россия расценивает задержание митрополита РПЦ чешскими властями как срежиссированную провокацию с целью очернить его самого и православие.