Задержанного в Чехии митрополита Илариона допрашивают более шести часов

Москва потребовала немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита РПЦ.

Источник: Комсомольская правда

Митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева), задержанного в Чехии, силовики допрашивают больше шести часов. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале священнослужителя.

«По имеющейся у редакции информации, допрос митрополита Илариона в Чехии продолжается уже более шести часов», — говорится в публикации.

В редакции уточнили, что допрос начался в 10:30 (в 9:30 по Москве) 25 мая и длится до сих пор без перерыва.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита РПЦ и прекращения сфабрикованного разбирательства. МИД РФ вызовет главу чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством властей Чехии.

Кроме того, Россия расценивает задержание митрополита РПЦ чешскими властями как срежиссированную провокацию с целью очернить его самого и православие.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
