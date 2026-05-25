Новые «Метеоры 120Р» спустили на воду в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и зампред Правительства РФ Виталий Савельев приняли участие в спуске на воду двух новых «Метеоров 120Р». Об этом Никитин сообщил в своем МАХ-канале.
Новые суда начнут ходить по маршрутам до Ярославля и Казани. «Метеоры» получили имена в честь известных нижегородцев. Так, один из них назван «Купец Дмитрий Сироткин», а другой — «Губернатор Николай Баранов».
В прошлом году суда на подводных крыльях перевезли более 120 тыс. пассажиров. Сейчас «Валдаи» и «Метеоры» курсируют по 45 маршрутам. Они связывают Нижегородскую область с 16 регионами страны.
«В Нижегородской области самый большой скоростной флот в стране. Мы этим гордимся и будем удерживать планку», — заявил Глеб Никитин.