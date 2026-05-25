В Ингушетии ливнями подтопило более 170 домов и дворов

Последствия стихии ликвидируют около 70 спасателей и коммунальщиков, задействована спецтехника. Рабочие расчищают каналы для отвода воды, но делу мешает непрекращающийся дождь. Вода в реке Сунжа уже пошла на спад. Тем не менее штормовое предупреждение в Ингушетии действует до конца 26 мая, а в последующие два дня синоптики вновь прогнозируют сильные ливни.