В Ингушетии ливнями подтопило более 170 домов и дворов

В Ингушетии из-за затяжных ливней подтопило десятки жилых домов и более сотни придомовых территорий в Карабулаке и сельском поселении Троицкое. Из зоны бедствия эвакуируют людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
По последним данным, в Карабулаке вода зашла в 19 частных домов и затопила 84 двора. В Троицком (Сунженский район) подтоплены 22 дома и 48 придомовых территорий. Всего в регионе пострадало более 170 жилых объектов и участков. В Троицком под удар стихии попали улицы Шоссейная, Советская, Запрудная, Ахриева, Подгорная, Ставропольская и Советский переулок.
В Сунженском районе введен режим повышенной готовности. Спасатели эвакуируют местных жителей и откачивают воду с помощью спецтехники. В городе Сунжа на базе джума-мечети развернули первый сборный эвакуационный пункт, откуда людей вывозят в пункты временного размещения.
Последствия стихии ликвидируют около 70 спасателей и коммунальщиков, задействована спецтехника. Рабочие расчищают каналы для отвода воды, но делу мешает непрекращающийся дождь. Вода в реке Сунжа уже пошла на спад. Тем не менее штормовое предупреждение в Ингушетии действует до конца 26 мая, а в последующие два дня синоптики вновь прогнозируют сильные ливни.