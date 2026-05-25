Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии ливнями подтопило более 170 домов и дворов

В Ингушетии из-за затяжных ливней подтопило десятки жилых домов и более сотни придомовых территорий. В зоне бедствия оказались Карабулак и село Троицкое, где вода зашла в 41 дом и затопила 132 двора. Спасатели эвакуируют людей, в Сунженском районе введен режим повышенной готовности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Ингушетии из-за затяжных ливней подтопило десятки жилых домов и более сотни придомовых территорий в Карабулаке и сельском поселении Троицкое. Из зоны бедствия эвакуируют людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

По последним данным, в Карабулаке вода зашла в 19 частных домов и затопила 84 двора. В Троицком (Сунженский район) подтоплены 22 дома и 48 придомовых территорий. Всего в регионе пострадало более 170 жилых объектов и участков. В Троицком под удар стихии попали улицы Шоссейная, Советская, Запрудная, Ахриева, Подгорная, Ставропольская и Советский переулок.

В Сунженском районе введен режим повышенной готовности. Спасатели эвакуируют местных жителей и откачивают воду с помощью спецтехники. В городе Сунжа на базе джума-мечети развернули первый сборный эвакуационный пункт, откуда людей вывозят в пункты временного размещения.

Последствия стихии ликвидируют около 70 спасателей и коммунальщиков, задействована спецтехника. Рабочие расчищают каналы для отвода воды, но делу мешает непрекращающийся дождь. Вода в реке Сунжа уже пошла на спад. Тем не менее штормовое предупреждение в Ингушетии действует до конца 26 мая, а в последующие два дня синоптики вновь прогнозируют сильные ливни.