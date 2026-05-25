Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о профилактике уклонения от воинской службы

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на профилактику уклонения от воинской службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, закон дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений двумя новыми пунктами. В него включены исполнение воинской обязанности и несение военной службы, а также защита исторической правды и недопущение принижения подвига народа при защите Отечества.

Закон был одобрен Советом Федерации 20 мая 2026 года. Он вносит изменения в статью 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Ранее, 13 мая, законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Согласно новым положениям, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с лицами, уклоняющимися от службы в армии. Авторы инициативы подчеркивают, что защита Родины является долгом каждого гражданина, закрепленным в Конституции. По мнению депутатов, в условиях геополитической напряженности без осознания этого долга невозможно обеспечить безопасность страны.