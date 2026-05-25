Путин подписал закон о профилактике уклонения от воинской службы

Ранее, 13 мая, законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Согласно новым положениям, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с лицами, уклоняющимися от службы в армии. Авторы инициативы подчеркивают, что защита Родины является долгом каждого гражданина, закрепленным в Конституции. По мнению депутатов, в условиях геополитической напряженности без осознания этого долга невозможно обеспечить безопасность страны.