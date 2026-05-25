Путин подписал закон о профилактике уклонения от воинской службы

Как сообщается, закон дополняет перечень основных направлений профилактики правонарушений двумя новыми пунктами. В него включены исполнение воинской обязанности и несение военной службы, а также защита исторической правды и недопущение принижения подвига народа при защите Отечества.
Закон был одобрен Советом Федерации 20 мая 2026 года. Он вносит изменения в статью 6 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Ранее, 13 мая, законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Согласно новым положениям, сотрудники МВД смогут проводить профилактические беседы с лицами, уклоняющимися от службы в армии. Авторы инициативы подчеркивают, что защита Родины является долгом каждого гражданина, закрепленным в Конституции. По мнению депутатов, в условиях геополитической напряженности без осознания этого долга невозможно обеспечить безопасность страны.