Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, что вызывает ломоту в костях после выходных

Терапевт Чиркова: ломота после выходных часто связана с эмоциональной усталостью.

Источник: Комсомольская правда

Ломота в теле после выходных — довольно частая жалоба, которая может появляться даже у здоровых людей. Терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, почему так происходит и когда это не связано с болезнями. Об этом пишет NEWS.ru.

«Иногда за этим чувством скрывается не физическая, а эмоциональная усталость. Если уикенд был насыщен событиями, общением или, наоборот, не оправдал ожиданий, организм может сигнализировать о переутомлении через телесные ощущения», — пояснила Чиркова.

По словам специалиста, во время выходных люди часто меняют привычный режим: позже ложатся спать, дольше спят и по-другому питаются. Такие резкие изменения становятся стрессом для организма и могут вызывать слабость, головную боль и ощущение «разбитости».

Также свою роль играет образ жизни: переедание, жирная пища и алкоголь создают нагрузку на печень и пищеварительную систему, а малоподвижность приводит к застою крови и снижению тонуса мышц. Врач посоветовала возвращаться к рабочему режиму постепенно, пить больше воды, не перегружать себя делами и отдавать предпочтение легкой пище.

Ранее KP.RU писал о пяти научно доказанных способах, как победить «эпидемию» XXI века — боль в пояснице. В числе рекомендаций — нормализация индекса массы тела до диапазона 18−25, что помогает снизить нагрузку на позвоночник.