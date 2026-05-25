Врач рассказала, что вызывает ломоту в костях после выходных

Ломота в теле после выходных — довольно частая жалоба, которая может появляться даже у здоровых людей. Терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова рассказала, почему так происходит и когда это не связано с болезнями. Об этом пишет NEWS.ru.
«Иногда за этим чувством скрывается не физическая, а эмоциональная усталость. Если уикенд был насыщен событиями, общением или, наоборот, не оправдал ожиданий, организм может сигнализировать о переутомлении через телесные ощущения», — пояснила Чиркова.
По словам специалиста, во время выходных люди часто меняют привычный режим: позже ложатся спать, дольше спят и по-другому питаются. Такие резкие изменения становятся стрессом для организма и могут вызывать слабость, головную боль и ощущение «разбитости».
Также свою роль играет образ жизни: переедание, жирная пища и алкоголь создают нагрузку на печень и пищеварительную систему, а малоподвижность приводит к застою крови и снижению тонуса мышц. Врач посоветовала возвращаться к рабочему режиму постепенно, пить больше воды, не перегружать себя делами и отдавать предпочтение легкой пище.
Ранее KP.RU писал о пяти научно доказанных способах, как победить «эпидемию» XXI века — боль в пояснице. В числе рекомендаций — нормализация индекса массы тела до диапазона 18−25, что помогает снизить нагрузку на позвоночник.