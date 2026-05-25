Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поприветствовал участников Российско-Китайских летних игр

Путин: Российско-Китайские молодежные игры стали праздником творческого общения.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Х Российско-Китайских молодежных летних игр, отметив, что международный проект, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой праздник спорта, молодости, творческого и делового общения.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на юбилейных, Х Российско-Китайских молодежных летних играх, которые проходят в самом западном регионе России — Калининградской области, отмечающей в нынешнем году свое 80-летие», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«С удовлетворением отмечу, что, стартовав в 2006 году в Тяньцзине, этот масштабный международный проект значительно укрепил свой объединительный, созидательный, просветительский потенциал, вырос в большой, красочный праздник спорта, молодости, творческого и делового общения», — сказано в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что проведение игр в полной мере отражает традиционно партнерские, дружественные отношения между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики, стало важной составляющей гуманитарного взаимодействия двух государств.

«Убежден, что игры пройдут с успехом, запомнятся радостью побед и триумфов, предоставят участникам и гостям прекрасную возможность познакомиться с неповторимой природой Янтарного края, его уникальными памятниками истории и культуры», — добавил Путин.

Встречи послужат укреплению доверия и взаимопонимания между представителями молодого поколения двух стран, расширению личных контактов, заключил глава государства.

Путин 20 мая во время официального визита в КНР назвал Российско-Китайские игры ярким событием и отличной возможностью заявить о себе для многих талантливых атлетов.