Калининградский школьник стал победителем Азиатской олимпиады по физике в Южной Корее

На Азиатскую олимпиаду в Пусан Артём поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год. Он показал лучшие результаты в теоретическом и практическом турах среди всех участников, соревнующихся в параллели 11 классов, — при том, что сам учится в 9-м.