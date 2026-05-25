Калининградский школьник стал победителем Азиатской олимпиады по физике в Южной Корее

Ученик 9 класса лицея № 23 Калининграда Артём Ерёмин блестяще представил Россию на международном интеллектуальном состязании и занял первое место. Азиатская олимпиада по физике прошла в южнокорейском городе Пусане.
Артём вошёл в состав сборной России, которую также представляли ещё семь школьников из Москвы и Московской области. В общекомандном зачёте российская команда показала высокий результат, войдя в пятёрку лучших. В копилке сборной — четыре золотые и четыре серебряные медали.
Руководителем сборной выступил директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Виталий Шевченко. Подготовка ребят к престижному состязанию проходила на специализированных учебно-тренировочных сборах.
Азиатская олимпиада по физике в 2026 году объединила более 200 учащихся из 27 стран, среди которых Австралия, Индонезия, Китай, Вьетнам и другие. Участники демонстрировали свои знания и практические навыки в ходе теоретического и практического туров. Победа в таком представительном соревновании — признание высочайшего уровня подготовки калининградского школьника.
Для 14-летнего Артёма Ерёмина эта награда стала уже четвёртой золотой медалью с международных соревнований. В прошлом году он трижды поднимался на высшую ступень пьедестала: на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO-2025), на XXII Международной олимпиаде школьников «Туймаада» по физике и на XIII Международной олимпиаде по экспериментальной физике (IEPhO).
На Азиатскую олимпиаду в Пусан Артём поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год. Он показал лучшие результаты в теоретическом и практическом турах среди всех участников, соревнующихся в параллели 11 классов, — при том, что сам учится в 9-м.