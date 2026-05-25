Британка продала 30 лет лежавшую на чердаке книгу за 1,6 миллиона рублей

Книга, изначально купленная за 4,99 фунта стерлингов (500 рублей) в 1997 году, принадлежала Катрине Макникол, которая получила ее для обзора в журнале, но так и не прочитала. Недавно, разбирая чердак, она обнаружила забытый экземпляр. Книжный эксперт Джим Спенсер отметил, что идеальное состояние книги, включая характерные для первого издания опечатки, сыграло ключевую роль в столь высокой цене, передает Mirror.