Британка продала 30 лет лежавшую на чердаке книгу за 1,6 миллиона рублей

На аукционе редких изданий установлена новая ценовая планка для книг о Гарри Поттере: нетронутый экземпляр первого издания «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке, который 30 лет пролежал на чердаке британке, был продан за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллиона рублей).
Книга, изначально купленная за 4,99 фунта стерлингов (500 рублей) в 1997 году, принадлежала Катрине Макникол, которая получила ее для обзора в журнале, но так и не прочитала. Недавно, разбирая чердак, она обнаружила забытый экземпляр. Книжный эксперт Джим Спенсер отметил, что идеальное состояние книги, включая характерные для первого издания опечатки, сыграло ключевую роль в столь высокой цене, передает Mirror.
Американский блогер Логан Пол продал редкую карточку «Покемонов» под названием The Pikachu Illustrator за рекордные 16,5 миллиона долларов. Он купил ее в 2022 году за 5,3 миллиона долларов, а теперь смог продать в три раза дороже, в том числе из-за дополнительного бриллиантового колье в комплекте.