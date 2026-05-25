С начала года 100 многодетных семей на Дону получили земельные сертификаты

С января 2026 года земельные сертификаты уже получили 100 многодетных семей Ростовской области. Информация опубликована на сайте правительства региона.
Всего в этом году поддержку планируется оказать более 600 семьям. На эти цели в областном бюджете заложено свыше 600 млн рублей.
Программа реализуется на Дону с 2020 года. За это время средства земельного сертификата перечислены более 4 тыс. многодетных семей на сумму почти 2,3 млрд рублей. Финансирование осуществляется из средств бюджета региона.
Как напомнили в правительстве, с 2024 года право на получение сертификата имеют семьи, состоящие на учёте для бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах региона — ранее мера распространялась не на все территории.
Размер земельного сертификата в 2026 году составляет 912,2 тыс. рублей.