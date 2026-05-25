Производитель кормов из Челябинской области нарастит выпуск продукции

Компания «Увелка Петфуд», выпускающая в Челябинской области корма для собак и кошек, увеличит объемы производства, сообщили в министерства сельского хозяйства региона. При этом предприятие будет закупать еще больше зерна у местных аграриев, что поможет развитию сельского хозяйства в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Чтобы нарастить выпуск продукции, на предприятии планируют установить еще три производственные линии и увеличить их число до девяти. Как отметила директор по маркетингу «Увелка Петфуд» Юлия Котельникова, уже созданные площади цехов позволяют провести такую модернизацию до конца 2026 года. После этого компании потребуется закупать еще больше сырья, а это значит, что у местных производителей зерна увеличится рынок сбыта.
«Компания закупает это зерно у наших, местных аграриев. Минсельхоз такие производства, конечно, поддерживает. Фермерам, которые занимаются растениеводством, у нас предоставляется комплексная господдержка. А переработчикам удобно — сырье рядом, не нужно везти из других регионов или издалека, это серьезная экономия на логистике», — отметила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.
В 2026 году предприятие планирует выпустить 40 тыс. тонн кормов. С увеличением мощностей производства менеджмент компании рассчитывает увеличить долю «Увелка Петфуд» среди российских производителей сухих кормов для непродуктивных животных.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.