Матвей Лыков и Милана Бру в новой мелодраме: что известно о сериале «История его служанки»

Милана Бру, исполнительница роли Анны Авериной, рассказала, что ее героиня — дворянка, очень умная, образованная и с сильным характером. Однако из-за ошибок отца семья лишается всего, и Анна оказывается в положении, вынуждающем ее работать в доме графа. При этом актриса подчеркнула, что Анна — совсем не покорная героиня: она обладает острым умом, иронией и очень развитым чувством собственного достоинства. По словам Миланы, ее персонаж может спорить, язвить, шутить и часто обезоруживает этим окружающих. Актриса призналась, что, как ей кажется, сила Анны именно в том, что она не ломается под давлением обстоятельств.