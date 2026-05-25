Матвей Лыков и Милана Бру в новой мелодраме: что известно о сериале «История его служанки»

В июне состоится премьера российской многосерийной исторической мелодрамы «История его служанки». Что известно о сериале — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Действие происходит в XIX веке. В Москву приезжает молодой граф Николай Шереметьев — завидный холостяк, чье возвращение будоражит высшее общество. Матери просчитывают выгодные союзы, дочери грезят о романе, а слухи распространяются стремительнее светских приглашений.
Тем временем семейство Авериных оказывается на пороге катастрофы: глава семьи проиграл в карты огромную сумму, и этот долг вот-вот лишит их и имения, и будущего. Старшая дочь Анна является в дом Шереметьева. Однако ей не нужны ни его расположение, ни богатство: цель внезапного визита — убедить графа вернуть ее семье проигранное отцом имение.
Холодный и принципиальный Николай уступать незнакомке не намерен и предлагает Анне сделку — стать на год служанкой в его доме. Предложение графа кажется молодой дворянке оскорбительным, но она соглашается, чтобы вызволить родных из беды. Для Николая это лишь вопрос чести, однако упрямая, прямодушная и совсем не похожая на девушек его круга Анна постепенно занимает его мысли.
В ролях:
Матвей Лыков — граф Николай Шереметьев;Милана Бру — Анна Аверина;Екатерина Гусева — Елена Аверина, мать Анны;Виктор Васильев — Илья Аверин, отец Анны;Михаил Сотников — Роман Аверин, брат Анны;Вероника Журавлева — Юлия Спицына, дочь богачей, возлюбленная Романа, и другие актеры.
Съемочная команда:
Генеральные продюсеры — Антон Зайцев, Артем Логинов и Антон Щукин;Авторы сюжета — Алексей Малышев, Марина Никольская, Павел Суитин, Анна Комарова, Регина Зачем, Яна Якиямсова, Софья Хеладзе и Андрей Перов;Режиссеры-постановщики — Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов;Оператор-постановщик — Григорий Рудаков;Художник-постановщик — Ксения Рогожкина.
Производство и съемки.
Параллельно со съемками будут выходить новые серии — всего в планах 90 эпизодов. Чтобы справиться с таким объемом, команда применила нетипичный для российского рынка подход: проект снимается сразу несколькими режиссерскими и съемочными группами. Такая схема позволяет синхронно разрабатывать разные сюжетные арки и поддерживать непрерывный цикл производства на стабильно высоком уровне. Съемки проходят в масштабных усадебных декорациях, выстроенных в павильонах «Москино», и с привлечением технологий виртуального продакшена совместно с XOVP.
Исполнитель роли графа Шереметьева Матвей Лыков отметил, что ему довольно легко понимать своего героя, поскольку он вырос на русской классической литературе, и такие характеры, такие переживания ему очень знакомы. Актер признался, что ему близка среда, где ценятся культура и знания и где люди свободно говорят на нескольких языках. Лыков подчеркнул, что для него это и сегодня совершенно естественная часть жизни.
— И, мне кажется, у нас с ним есть похожее чувство юмора. По крайней мере, мне хочется в это верить. Тем более что сценаристы на славу постарались и наделили моего героя довольно тонким и живым юмором. А вот в чем мы точно разные — это в том, что я, наверное, все-таки легче отношусь к жизни и быстрее позволяю себе проявлять эмоции. Мой герой намного более сдержанный человек, — рассказал артист.
Милана Бру, исполнительница роли Анны Авериной, рассказала, что ее героиня — дворянка, очень умная, образованная и с сильным характером. Однако из-за ошибок отца семья лишается всего, и Анна оказывается в положении, вынуждающем ее работать в доме графа. При этом актриса подчеркнула, что Анна — совсем не покорная героиня: она обладает острым умом, иронией и очень развитым чувством собственного достоинства. По словам Миланы, ее персонаж может спорить, язвить, шутить и часто обезоруживает этим окружающих. Актриса призналась, что, как ей кажется, сила Анны именно в том, что она не ломается под давлением обстоятельств.
— С Анной меня роднит внутреннее ощущение свободы. Даже когда обстоятельства складываются не в ее пользу, она все равно остается собой. И мне очень близка ее ирония. Иногда это лучший способ пережить сложные моменты. Но при этом Анна гораздо смелее меня — она иногда говорит вещи очень прямо и совсем не думает о том, как это может прозвучать, — поделилась Бру.
