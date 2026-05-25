У президента Бразилии Лулы да Силвы обнаружили рак кожи

У президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы обнаружили рак кожи. Об этом говорится в официальном медицинском бюллетене госпиталя, где проходит лечение лидер республики.
Утром 25 мая глава государства прошел первый сеанс профилактической лучевой терапии после перенесенной в апреле операции по удалению новообразования на коже головы. В клинике подчеркнули, что Лула да Силва останется под наблюдением врачей, но продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме без каких-либо ограничений. Врачи проводят профилактическое облучение, чтобы исключить рецидив. Состояние пациента оценивается как стабильное.
Как сообщает телеканал CNN Brasil, ссылаясь на источники, всего президенту Бразилии предстоит пройти 15 подобных сеансов. Ожидается, что терапия распределится на ближайшие три недели.
Лула да Силва в 2024 году пережил трепанацию черепа из-за кровоизлияния в мозг. Лидер Бразилии упал в ванной комнате и ударился головой.