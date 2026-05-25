У президента Бразилии Лулы да Силвы обнаружили рак кожи

Утром 25 мая глава государства прошел первый сеанс профилактической лучевой терапии после перенесенной в апреле операции по удалению новообразования на коже головы. В клинике подчеркнули, что Лула да Силва останется под наблюдением врачей, но продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме без каких-либо ограничений. Врачи проводят профилактическое облучение, чтобы исключить рецидив. Состояние пациента оценивается как стабильное.