Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проводит проверку по информации о вспышке инфекции в частном детском центре Калининграда

Прокуратура Калининградской области организовала проверку по факту обращения за.

Источник: Kaliningradnews

медицинской помощью воспитанников одного из частных центров по уходу и присмотру за детьми в Калининграде. Как сообщили в надзорном ведомстве, специалистами Роспотребнадзора в ходе проверочных мероприятий уже выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в учреждении.

По предварительным данным, несколько детей, посещавших центр, почувствовали недомогание и вынуждены были обратиться к врачам. Точное число заболевших и характер инфекции в настоящее время уточняются. Однако сам факт выявления грубых нарушений санитарных норм уже зафиксирован.

В связи с произошедшим работа частного детского центра приостановлена. Учреждение закрыто до выяснения всех обстоятельств и устранения выявленных нарушений.

Прокуратура Калининградской области проводит проверку исполнения федерального законодательства в данном учреждении. Внимание надзорного ведомства сосредоточено на соблюдении прав несовершеннолетних и требований к обеспечению их безопасности при организации ухода, присмотра и питания.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше