Прокуратура проводит проверку по информации о вспышке инфекции в частном детском центре Калининграда

медицинской помощью воспитанников одного из частных центров по уходу и присмотру за детьми в Калининграде. Как сообщили в надзорном ведомстве, специалистами Роспотребнадзора в ходе проверочных мероприятий уже выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в учреждении.
По предварительным данным, несколько детей, посещавших центр, почувствовали недомогание и вынуждены были обратиться к врачам. Точное число заболевших и характер инфекции в настоящее время уточняются. Однако сам факт выявления грубых нарушений санитарных норм уже зафиксирован.
В связи с произошедшим работа частного детского центра приостановлена. Учреждение закрыто до выяснения всех обстоятельств и устранения выявленных нарушений.
Прокуратура Калининградской области проводит проверку исполнения федерального законодательства в данном учреждении. Внимание надзорного ведомства сосредоточено на соблюдении прав несовершеннолетних и требований к обеспечению их безопасности при организации ухода, присмотра и питания.