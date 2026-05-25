В Калининграде выбрали лучшего каменщика

21 мая в Калининграде прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» в.

Источник: Kaliningradnews

номинации «Лучший каменщик». Мероприятие состоялось на площадке завода «Аэроблок» и собрало ведущих специалистов строительной отрасли региона.

В этом году строительная отрасль России отмечает 70-летний юбилей, и конкурс профмастерства стал частью масштабных праздничных мероприятий. Участникам предстояло выполнить задания по кирпичной кладке, а жюри оценивало качество работ и соблюдение технологических норм по балльной системе.

В соревновании приняли участие каменщики из четырёх компаний: «КСК», «Русская Европа», «Макрострой» и «Балтия-Инвест-Строй». Каждый из конкурсантов продемонстрировал свои навыки и профессионализм, однако лучший результат второй год подряд показал представитель группы компаний «КСК».

Второе место занял участник из компании «Русская Европа», а третье — каменщик из «Макростроя». Победители и призёры получили заслуженные награды и признание профессионального сообщества.

Конкурс «Строймастер» уже много лет остаётся важной площадкой для выявления лучших кадров в строительной отрасли Калининградской области, способствуя повышению престижа рабочих профессий и обмену опытом между специалистами.

