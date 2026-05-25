Оренбургский хладокомбинат повысит производительность труда

«Оренбургхладокомбинат» — предприятие, выпускающее в Оренбурге мороженое и молочную продукцию под брендом «ОРЕНМИЛК», — внедрит бережливые технологии благодаря участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате губернатора и правительства Оренбургской области.
В качестве пилотного потока на предприятии выбрали производство одного из самых популярных видов продукции — мороженого в стакане. На этом участке команда завода при поддержке экспертов будет отрабатывать новые подходы к организации процессов, снижению потерь и повышению эффективности. Для этого сотрудники уже прошли первый обучающий модуль и познакомились с основами бережливого производства. Далее им предстоит создать эталонный участок, разработать решения, позволяющие сократить время на те или иные операции, и увеличить выработку.
«Для нас участие в проекте — это возможность по-новому посмотреть на производство и сделать его еще сильнее. Мы хотим, чтобы наш продукт оставался качественным, а процессы — современными и удобными для сотрудников», — подчеркнул директор «Оренбургхладокомбинат» Евгений Камышников.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.