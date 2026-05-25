В Перми вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции

Как установил суд, в мае прошлого года полицейские задержали в Кировском районе Перми троих мужчин, которых подозревали в причастности к незаконному обороту наркотиков. Один из задержанных предложил сотрудникам правоохранительных органов 10 тысяч рублей за то, чтобы информация о преступлении не была зарегистрирована. Однако Боровиков потребовал уже 600 тысяч рублей за отказ от дальнейшего разбирательства и доставления задержанных в отдел полиции.