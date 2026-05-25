Юбилейные Дни пушкинской поэзии пройдут в Псковской области

Фестиваль, посвященный творчеству Александра Сергеевича Пушкина, в 60-й раз соберет любителей русской культуры в Псковской области, сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня по нацпроекту «Семья» при поддержке Минкультуры России, федерального учреждения «Росконцерт» и правительства области.
Юбилейный 60-й фестиваль откроет уличная выставка иллюстраций к произведениям Александра Пушкина. Экспозиция разместится в сквере имени 60‑летия Великого Октября в Пскове. Также 5 июня в Летнем саду планируется торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка». Позже на различных городских площадках выступят писатели из России и ближнего зарубежья, пройдут творческие встречи в библиотеках. Завершит первый фестивальный день традиционное театрализованное шествие от площади Ленина в Финский парк.
В поселке Пушкинские Горы программа также будет насыщена событиями. Например, в музее‑заповеднике «Михайловское» откроется выставка уникальной коллекции из фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина. Вечером в свято‑Успенском Святогорском монастыре представят фильм‑спектакль по поэме «Полтава» в исполнении актера театра и кино Сергея Шакурова.
Шестого июня основные события фестиваля развернутся на поляне музея‑заповедника «Михайловское». Завершится масштабный праздник 7 июня выступлением оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема в Зеленом театре Пскова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.