Юбилейные Дни пушкинской поэзии пройдут в Псковской области

Юбилейный 60-й фестиваль откроет уличная выставка иллюстраций к произведениям Александра Пушкина. Экспозиция разместится в сквере имени 60‑летия Великого Октября в Пскове. Также 5 июня в Летнем саду планируется торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Поэт и крестьянка». Позже на различных городских площадках выступят писатели из России и ближнего зарубежья, пройдут творческие встречи в библиотеках. Завершит первый фестивальный день традиционное театрализованное шествие от площади Ленина в Финский парк.