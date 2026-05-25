В Саратовской области 4,3 тыс. человек нашли работу через кадровые центры

Специалисты кадровых центров «Работа России» с начала 2026 года помогли найти работу более чем 4,3 тыс. жителей Саратовской области, сообщил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов. Потребности работодателей помогает закрыть бесплатное обучение будущих сотрудников, в том числе по нацпроекту «Кадры».
«С начала года более 4,3 тысячи жителей региона нашли работу при содействии кадровых центров. Это на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В числе наиболее востребованных для трудоустройства профессий — операторы производственных линий, продавцы, медицинские сестры, механизаторы, трактористы, инженеры», — рассказал Денис Давыдов.
Он также отметил, что адресная работа специалистов кадровых центров с соискателями и работодателями позволила на 1 месяц сократить среднее время трудоустройства. Уровень регистрируемой безработицы в Саратовской области продолжает сохраняться на низкой отметке в 0,3%. При этом компании региона разместили на портале «Работа России» 20,5 тыс. вакансий.
«Потребность работодателей позволяет обеспечить бесплатное профессиональное обучение, в том числе по национальному проекту “Кадры”. С начала года к нему приступили уже более 800 человек. Более 2 тысяч жителей области приступят к обучению в ближайшее время», — добавил Денис Давыдов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.