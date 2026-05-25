Волгоградцы просят у Бастрыкина защиты от выбросов крипто-фермы

Одновременно к работе крипто-дельцов всё же решили присмотреться и в других контролирующих структурах. В частности, облкомимущество уличило коммерсантов в незаконной передаче прав ведения коммерческой деятельности третьим лицам. Земля в станице Кременской, на которой и расположилась крипто-ферма, была предоставлена компании «Столица Бункер» по итогу аукциона на передачу участка для ведения инвестиционной деятельности. При этом фактически надел использует компания «Симба М». По мнению экспертов, передача арендных прав по договору в субаренду является нарушением договора и, по сути, изменяет условия, сформированные в документации на торгах, а также приводит к ограничению принципа конкуренции.