Al Hadath: Иран готов вывезти высокообогащенный уран при условии передачи Китаю

Иран готов вывезти высокообогащенный уран в рамках урегулирования конфликта с Соединенными Штатами. Как сообщает телеканал Al Hadath, решение может быть принято при условии, если он будет передан Китаю.
Обязательным условием вывоза урана является его отправка в Китай. При этом Тегеран, согласно источникам телеканала, стремится получить гарантии от Пекина перед продолжением переговоров с Вашингтоном по урегулированию на Ближнем Востоке.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран также выразил готовность передать свой обогащенный уран России вместо США. Как заявлял телеканал Al Hadath, иранская сторона также может отказаться от требования к Вашингтону о компенсации ущерба.