Врач Чернышова назвала заболевания, при которых шашлык противопоказан

Врач-валеолог Надежда Чернышова предостерегла людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от употребления шашлыка. По её словам, этот продукт может серьёзно навредить здоровью при определённых условиях.
Особенно опасен шашлык для пациентов с панкреатитом — воспалением поджелудочной железы. Жирное, жареное мясо в сочетании с алкоголем может спровоцировать обострение этого заболевания, которое может привести к серьёзным осложнениям, вплоть до летального исхода. Также шашлык противопоказан при желчекаменной болезни и хроническом холецистите, поскольку может вызвать обострение воспалительного процесса в желчном пузыре.
При обострении гастрита, язвы желудка, колитов и других воспалительных заболеваний кишечника также рекомендуется избегать употребления шашлыка. В таких случаях необходима консультация с врачом, который может разрешить или запретить этот продукт в зависимости от состояния пациента.
Врач в разговоре с NEWS.ru объяснила, что при жарке мяса на углях образуются вещества, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Кроме того, жареное мясо требует больше пищеварительных соков для переваривания, что может усугубить состояние при обострении заболеваний ЖКТ.
Таким образом, людям с проблемами пищеварительной системы следует внимательно относиться к своему рациону и избегать продуктов, которые могут вызвать обострение их заболеваний. Если вы планируете пикник или поездку на природу, лучше заранее обсудить меню с лечащим врачом и выбрать только те блюда, которые не навредят вашему здоровью.