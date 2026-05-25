Под Воронежем бизнесмен незаконно ограничил подход жителей к общему пруду

Прокуратура Воронежской области подала в суд иск о возвращении в федеральную собственность земельного участка в Верхнехавском районе площадью 40 тыс. кв. м, кадастровой стоимостью более 830 тыс. рублей. Земля занята прудом «Михайловский», который имеет связь с другими водными объектами, и по законодательству относится к федеральной собственности.
Прокуроры установили, что земельный участок был предоставлен в аренду сроком на 10 лет индивидуальному предпринимателю, который установил у пруда металлический забор, ограничив свободный доступ жителей к береговой линии общедоступного водного объекта.
— Решением Арбитражного суда Воронежской области иск удовлетворен. Земельный участок с прудом подлежит возвращению в федеральную собственность, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.