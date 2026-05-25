Под Воронежем бизнесмен незаконно ограничил подход жителей к общему пруду

Прокуратура Воронежской области подала в суд иск о возвращении в федеральную собственность земельного участка в Верхнехавском районе площадью 40 тыс. кв. м, кадастровой стоимостью более 830 тыс. рублей. Земля занята прудом «Михайловский», который имеет связь с другими водными объектами, и по законодательству относится к федеральной собственности.