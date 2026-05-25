Два новых «Метеора» спустили на воду в Нижегородской области

Сегодня, 25 мая, в Нижегородской области торжественно спустили на воду два новых «Метеора 120Р». В событии приняли участие губернатор региона Глеб Никитин и зампредседателя правительства России Виталий Савельев.
Теперь нижегородский флот из пяти «Валдаев», двух «Метеоров» и двух судов на воздушной подушке пополнился еще двумя «Метеорами», названными в честь выдающихся нижегородцев — губернатора Николая Баранова и купца Дмитрия Сироткина.
«Именно при Николае Михайловиче Баранове Нижний Новгород получил современную набережную, у нас был создан первый в России речной порт, запущено пассажирское пароходство. Дмитрий Васильевич Сироткин создал один из лучших речных флотов в истории России, построил десятки современных судов», — отметил Глеб Никитин. Напомним, что в начале мая «Валдаи» и «Метеоры» открыли сезон навигации. Два новых судна будут курсировать на маршрутах от Казани до Ярославля после прохождения испытаний.
Отмечается, что в навигацию прошлого года скоростными судами на подводных крыльях было перевезено более 120 тысяч пассажиров. Сейчас «Валдаи» и «Метеоры» обслуживают более 45 маршрутов в 14 регионах России. В этом году планируется перевезти порядка 19 тысяч пассажиров.
