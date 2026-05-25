Сотни туристов в Индии застряли на высоте 150 метров из-за поломки канатной дороги

В Гульмарге, на севере Индии, более 300 туристов оказались заблокированными в 65 кабинках одной из самых высоких канатных дорог Азии. Об этом сообщает агентство PTI.
Работа обеих секций канатной дороги была приостановлена из-за сбоя, произошедшего около полудня. Техническая неисправность вызвала панику среди отдыхающих, многие из которых оказались запертыми в кабинках на высоте примерно 150 метров над землей.
По словам представителей местных властей, масштабная спасательная операция с участием различных служб длилась семь часов и была осложнена сильным дождем в этом районе. Спасатели использовали веревки и лестницы, чтобы безопасно эвакуировать туристов на землю.
— Спасательная операция завершена. Все заблокированные люди были благополучно эвакуированы, — приводит слова одного из представителей местных властей ТАСС.
В марте кабинку с 61-летней пассажиркой внутри сорвало с канатной дороги на одном из горнолыжных курортов Швейцарии. Трагедия произошла на канатной дороге Титлис-Экспресс. По данным правоохранителей, одна из восьмиместных гондол сорвалась с троса из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 80−100 километров в час.