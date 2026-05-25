В Омской области школьники помогли высадить молодые деревья

За неделю регионе заложили четыре Сада памяти.

Учащиеся школ в Омской области приняли участие в международной акции «Сад памяти», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.

Всего за неделю в Омской области заложили еще четыре Сада памяти. Так, в Тарском районе учащиеся школы № 4 им. Н. Г. Кузнецова высадили возле учебного заведения 30 кедров в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Воспитанники средней общеобразовательной школы в селе Аев посадили на пришкольном участке 35 сосен, ребята из школьного лесничества «Хитрые лисята» — еще 80 сеянцев в лесу. В селе Ганновка сто сосен высадили у Поклонного креста.

В главном управлении лесного хозяйства Омской области напомнили: чтобы принять участие в мероприятиях акции, необходимо предварительно связаться с координаторами, чьи контакты указаны на интерактивной карте сайта сад-памяти.рф.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.