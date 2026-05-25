В Омской области школьники помогли высадить молодые деревья

Всего за неделю в Омской области заложили еще четыре Сада памяти. Так, в Тарском районе учащиеся школы № 4 им. Н. Г. Кузнецова высадили возле учебного заведения 30 кедров в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Воспитанники средней общеобразовательной школы в селе Аев посадили на пришкольном участке 35 сосен, ребята из школьного лесничества «Хитрые лисята» — еще 80 сеянцев в лесу. В селе Ганновка сто сосен высадили у Поклонного креста.