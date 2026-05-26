В Севастополе на день запретят продажу алкоголя

«26 мая на территории города Севастополя в связи с проведением торжественных линеек в школах, посвященных окончанию учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами при оказании услуг общественного питания.
В правительстве рекомендуют предпринимателям информировать покупателей об ограничениях заранее.
Отмечается, что нарушение влечет штраф от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что последние звонки в школах Севастополя прозвучат 26 мая, а основной этап сдачи госэкзаменов начнется с 1 июня.