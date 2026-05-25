Минтранс предложил ввести оплату транспорта по QR-кодам на остановках

Между тем в Московской области увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь размер штрафа составит пять тысяч рублей. В Мособлдуме пояснили, что ранее действовали разные санкции: две тысячи рублей за безбилетный проезд и четыре тысячи рублей за неправомерное использование льгот.