Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс предложил ввести оплату транспорта по QR-кодам на остановках

Сейчас в России рассматривается возможность внедрения предварительной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кодов, размещенных на остановках. Эта инициатива была предложена на VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.

Сейчас в России рассматривается возможность внедрения предварительной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кодов, размещенных на остановках. Эта инициатива была предложена на VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.

На фестивале также обсуждались вопросы создания единой цифровой системы учета льготных перевозок. Среди перспективных направлений — «единое облако льгот», оплата проезда через мессенджеры, цифровые двойники транспорта и интеллектуальное управление движением. Кроме того, предлагается создать «Семейную карту мобильности» для планирования поездок с детьми и внедрить отдельные стойки регистрации для пассажиров с детьми в аэропортах, передает ТАСС.

Между тем в Московской области увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь размер штрафа составит пять тысяч рублей. В Мособлдуме пояснили, что ранее действовали разные санкции: две тысячи рублей за безбилетный проезд и четыре тысячи рублей за неправомерное использование льгот.