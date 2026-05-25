Минтранс предложил ввести оплату транспорта по QR-кодам на остановках

Сейчас в России рассматривается возможность внедрения предварительной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью QR-кодов, размещенных на остановках. Эта инициатива была предложена на VII Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге.
На фестивале также обсуждались вопросы создания единой цифровой системы учета льготных перевозок. Среди перспективных направлений — «единое облако льгот», оплата проезда через мессенджеры, цифровые двойники транспорта и интеллектуальное управление движением. Кроме того, предлагается создать «Семейную карту мобильности» для планирования поездок с детьми и внедрить отдельные стойки регистрации для пассажиров с детьми в аэропортах, передает ТАСС.
Между тем в Московской области увеличили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Теперь размер штрафа составит пять тысяч рублей. В Мособлдуме пояснили, что ранее действовали разные санкции: две тысячи рублей за безбилетный проезд и четыре тысячи рублей за неправомерное использование льгот.