В Челябинске состоялся V форум по экологии и сохранению водных объектов

V Открытый форум по вопросам экологии и сохранению водных объектов состоялся в Челябинске в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии региона.
Мероприятие прошло на базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Участниками форума стали около 1000 человек. Среди них — руководители предприятий, специалисты коммунальных и водохозяйственных служб, а также активисты.
На форуме обсудили актуальные вопросы по охране водных объектов, развитие экоцентров и экоинициатив в России. Отдельное внимание на мероприятии посвятили дискуссиям, касающимся вопросов добровольческой деятельности и экологического образования. Также на форуме были затронуты такие темы, как экотуризм и климатическая адаптация.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.