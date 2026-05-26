В ОСВОД рассказали, какие пляжи в Минске взяты под видеонаблюдение

«В настоящее время видеоконтроль с выводом информации на мониторы спасательных станций установлен на всех пляжах Цнянского водохранилища и на пляже № 2 водохранилища Дрозды», — цитирует Матюшко агентство «Минск-Новости».
При этом спасатели не отказываются и от традиционных вышек — в прошлом году было установлено 12 таких конструкций для контроля за обстановкой на воде.
Кроме того, на столичных пляжах оборудованы специальные зоны для купания детей. Обучение школьников безопасному поведению на воде включено в программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Матюшко также перечислил, где именно смонтированы детские купальни из пластиковых модульных понтонов:
водохранилище Дрозды — пляжи № 2, 5, 8 и 9.
водохранилище Криница — пляж № 4.
Цнянское водохранилище — пляжи № 2 и 3.
Заславское водохранилище — пляж № 6.
Поплавковое ограждение установлено на пляжах № 2 и 5 Заславского водохранилища и на пляже № 6 Комсомольского озера. В ближайшее время планируется установка нового пневмоограждения на пляже № 5 Заславского водохранилища.
В штатном режиме на столичных водоемах работают восемь спасательных станций ОСВОД и маневренно-поисковая группа. На время купального сезона дополнительно выставляются 20 сезонных спасательных постов.