Путин подписал закон о новых требованиях к беспилотной и авиации

Речь идет о поправках в Воздушный кодекс и отдельные законы. Среди изменений — обязательная сертификация деятельности юрлиц, которые изготавливают наземное оборудование по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами (БАС) и их контролю. Следить за процессом создания, проводить приемку и сертификацию гражданских воздушных судов, БАС и их элементов будет специальная инспекция. Ее функции, в частности, исполняет представительство Минобороны.