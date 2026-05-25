Путин подписал закон о новых требованиях к беспилотной и авиации

Президент Владимир Путин подписал закон о введении новых требований в регулировании гражданской и экспериментальной авиации, документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РБК

Речь идет о поправках в Воздушный кодекс и отдельные законы. Среди изменений — обязательная сертификация деятельности юрлиц, которые изготавливают наземное оборудование по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами (БАС) и их контролю. Следить за процессом создания, проводить приемку и сертификацию гражданских воздушных судов, БАС и их элементов будет специальная инспекция. Ее функции, в частности, исполняет представительство Минобороны.

Однако инспекция не будет контролировать разработку беспилотников с максимальной взлетной массой до 5,7 т, не предназначенных для полетов над населенными пунктами и перевозки пассажиров.

Закон также позволяет Росавиации на основании соответствия требованиям к летной годности и экологическим нормам выдать сертификат, разрешающий эксплуатацию, воздушным судам, которые не соответствуют типовой конструкции, либо чья конструкция не утверждена.

В январе Путин отметил, что Россия существенно отстает от других стран в развитии беспилотных авиационных систем. Президент поручил подготовить план по внедрению беспилотников в экономику, сформировать правовое регулирование применения автономных систем, а также устранить административные барьеры, которые препятствуют их интеграции.

