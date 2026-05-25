Пашинян хочет подать новый судебный иск против Карапетяна

Пашинян заявил, что подаст иск против Карапетяна из-за слов бизнесмена о доме в Канаде.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет подать новый судебный иск против бизнесмена и главы партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Об этом политик сообщил в своем видеообращении.

«Я подам на него в суд, и он извинится. У него просто нет другого выбора», — отметил Пашинян.

Причиной стало заявление Карапетяна о том, что премьер-министр «принесет новые беды Армении». По словам предпринимателя, после этого Пашинян «спокойно уйдет и будет наслаждаться своим домом в Канаде».

Ранее Никол Пашинян уже подавал в суд на армянского бизнесмена Самвела Карапетяна. Причиной стало обвинение в адрес премьера в употреблении галлюциногенных грибов перед выступлениями. Сейчас Карапетян находится под домашним арестом из-за поддержки Армянской апостольской церкви.

