В Воронеже проведут мастер-класс для предпринимателей «Знаем-управляем»

На бесплатное занятие приглашают бизнесменов, сосредоточенных на самоанализе и заинтересованных в личностном росте.

Бесплатный мастер-класс для предпринимателей «Знаем-управляем» проведут в Воронеже 29 мая. Занятие организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.

Площадкой для проведения мастер-класса станет областной центр «Мой бизнес». В роли главного спикера выступит психолог и бизнес-тренер Михаил Бритиков. Он расскажет о новых универсально-практических инструментах наблюдения и самоидентификации развития личности. Встреча будет полезна тем, кто сосредоточен на самоанализе. Также к участию в мастер-классе приглашают предпринимателей, заинтересованных в личностном росте. Занятие начнется в 12:00 и завершится в 16:00. Для участия в нем необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.