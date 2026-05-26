Уменьшенная копия «Тавриды»: под Симферополем обнаружили новую пещеру

По словам гостя эфира, к нему обратились коллеги-бурильщики, обнаружившие при проведении работ нечто необычное. «Ребята опустили на веревочке телефон с фонариком, сделали короткое видео, что под землей явно какое-то расширение. Не просто канал, а расширение. И позвали меня», — рассказал собеседник.
Геннадий Самохин поделился, что найденная пещера по размерам в три раза меньше пещеры «Таврида», но по всем параметрам — такая же.
«По генезису она такая же. То есть эта пещера создана напорными водами снизу. Когда-то там был природный вход, она не была постоянно незакрытая. Почему был вход? Потому что на стенах мы нашли минералы, которые образуются при взаимодействии биогенных остатков и известняков», — пояснил ученый.
Были проведены важные исследований, добавил спикер.
«Мы взяли анализ минералов. Точно можем сказать, что есть гипс, который очень нехарактерен для Крыма. Скорее всего, биогенного происхождения. И минералы, связанные с кальцитом. Других минералов там также много, по внешнему виду похожих, как в пещере “Таврида” — черного, коричневого цвета. Мы отправили образцы на анализы и в Симферополь, и в наш университет, и в Москву. Взяли анализ воздуха — с воздушной средой там все в порядке», — рассказал председатель отделения РГО.
И подчеркнул, что в данное время пещера практически не исследована, но по итогу топографической съемки было выявлено, что ее протяженность порядка 100 метров.
«Она находится на глубине 11 метров от поверхности, дно пещеры. А верх пещеры — есть купола, где-то есть прижимы, где нужно спускаться на четвереньках, где-то высота достигает 4 и даже 8 метров, восходящие колодцы. И ширина примерно 1,5−3 метра. Есть камерная структура, небольшие куполообразные камерки. Пещера развивается вниз по склону, с юга на север», — сказал гость эфира.
Исследование нового объекта представляет колоссальный интерес и будет продолжено, отметил Геннадий Самохин. В первую очередь это важно для науки.
«Здесь возможно поставить мониторинговую станцию. Во всех пещерах Крыма есть такие мониторинговые станции, экскурсионные. Можно поставить датчики, которые работают автоматически», — уточнил спикер.
По мнению специалиста, в дальнейшем пещера может быть интересна для посещения небольшими спортивными и экскурсионными группами.